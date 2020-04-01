Сирия, 1 апреля. Турки заявили о нейтрализации высокопоставленной террористки РПК в Иракском Курдистане. Сирийские системы ПВО перехватили несколько ракет ВВС Израиля в Хомсе. США разместили ЗРК Patriot на двух военных базах в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям террористов севернее Серакиба в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре; заявило о нападении на сотрудников полиции Ирака в провинции Дияла.

Курдские вооруженные группировки: заявили о поимке бежавших из тюрьмы террористов ИГ1 в Хасаке; понесли потери в стычках с союзниками Турции на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по району Манбиджа на северо-востоке Алеппо; перебросили очередной военный конвой в Идлиб; сообщили о нейтрализации высокопоставленной террористки РПК в Северном Ираке; заявили о предотвращении проникновения курдских боевиков в зону операции «Источник мира»; провели 11-е одностороннее патрулирование трассы М-4.

«Ахрар аш-Шаркыя»: спровоцировала конфликт с местным населением в Африне.

«Аль-Джабхат аш-Шамия»: подвергла пыткам одного из жителей района Маабетли на северо-западе Алеппо за предполагаемую связь с «Силами освобождения Африна».

Соединенные Штаты: разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot на двух военных базах в Ираке.

ВВС Израиля: попытались нанести удары по территории Хомса.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки протурецкие боевики вновь прибегли к обстрелам территорий, занимаемых курдскими бандгруппами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что под огнем союзников Турции оказались жилые кварталы поселения Араб-Хасан в районе Манбиджа, в результате чего погибла девочка, а ее отец получил тяжелые ранения.

Между тем в Африне продолжились случаи притеснения гражданских лиц со стороны протурецких боевиков. Сперва поступали данные о столкновениях между членами группировки «Ахрар аш-Шаркыя» и жителями поселения Касим. Их причиной стал отказ последних от уплаты незаконно взимаемых налогов. Стычки привели к тому, что несколько семей были изгнаны из населенного пункта, а их скот конфисковали.

Позднее с нападками также столкнулось население деревни Миркан. По данным SOHR, там был задержан мужчина курдской национальности, которого впоследствии избили и пытали боевики формирования «Аль-Джабхат аш-Шамия». Более того, его привязали к автомобилю и протащили по территории поселения. Утверждается, что он был взят под стражу по подозрению в членстве в курдской группировке «Силы освобождения Африна», несмотря на опровержение остальных жителей населенного пункта.

Вечером поступила информация об аресте боевика, стоявшего во главе так называемой полиции Африна. Telegram-канал (hasansofan) передавал, что ему было предъявлено обвинение в коррупции. Ранее радикал состоял в группировке «Джейш аль-Ислам»*****.

Провинция Хомс

Накануне вечером израильские ВВС попытались нанести удары по территории провинции. Военные самолеты действовали из воздушного пространства Ливана. Агентство новостей SANA News передавало, что комплексам ПВО Сирийской арабской армии (САА) удалось перехватить несколько снарядов прежде, чем они успели приблизиться. Предполагается, что целью воздушной атаки являлись позиции проиранских военизированных формирований, выступающих на стороне сил САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля курдских боевиков снова произошло нападение неизвестных радикалов. По данным военного источника в сети Twitter (Breizhman1983), группа вооруженных лиц застрелила одного из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) поблизости от города Дарнидж. Местные активисты подозревают в совершении вылазки подпольные группы террористов «Исламского государства».

В стране был зафиксирован второй случай смерти человека, зараженного вирусом COVID-19. Об этом сообщило сирийское Министерство здравоохранения. Напомним, общее число случаев заражений коронавирусом на данный момент составляет 10.

Провинция Идлиб

Накануне в Сирию прибыл еще один военный конвой из Турции. Как передавал Telegram-канал (rybar), колонна с танками и военной техникой въехала на территорию Идлиба через пункт-пропуска «Кафр-Лусин».

Новостной портал Step News Agency сообщал о перестрелках в районе Серакиба. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) была вынуждена открыть огонь по военным объектам террористов на подступах к населенному пункту Афес. Как отмечалось, этому предшествовали провокационные обстрелы со стороны боевиков. Позднее радикалы также попытались спровоцировать вооруженный конфликт в горном районе Джебель аз-Завия на юге провинции. По предварительным данным, в результате обстрела исламистов погибли двое сирийских солдат.

Турция снова провела мониторинг трассы М-4 в одностороннем порядке. Участок патрулирования ограничился дорогой между населенными пунктами Турунба и Мсебин. Как известно, Анкара обязалась решить вопрос с безопасностью в зоне патрулирования, однако о том, на какой стадии сейчас находится решение данной проблемы, пока ничего неизвестно.

Провинция Ракка

На севере Ракки накануне вновь вспыхнули боевые действия между членами поддерживаемых Турцией бандгрупп и курдскими боевиками. По данным новостного портала Aleppo Media Center, взаимные обстрелы наблюдались неподалеку от города Айн-Исса. В результате вооруженного противостояния были убиты несколько членов «Демократических сил Сирии» (SDF), тогда как о потерях в рядах протурецких сил не сообщалось.

Во второй половине дня стало известно о нейтрализации девяти членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) в приграничных с Турцией районах. Как передавало турецкое Минобороны, курдские боевики были уничтожены при попытке пробраться в зону операции «Источник мира».

Провинция Хасака

В Хасаке накануне продолжились поиски сбежавших из тюрьмы боевиков «Исламского государства». К вечеру поступила информация о поимке беглецов. Участие в разведывательно-поисковых мероприятиях принимали ВВС международной коалиции.

В то же время в тюрьме «Ас-Сина» продолжились бунты. Протестующие террористы потребовали улучшить условия содержания и пересмотреть сроки их заключения. Twitter-канал (FBussoletti) передавал, что это может быть связано с опасениями джихадистов заразиться коронавирусом.

Ирак

После отвода части американских подразделений из нескольких военных баз в Ираке США приступили к переброске вооружения на оставшиеся объекты. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), американские зенитно-ракетные комплексы Patriot были размещены на базах «Айн аль-Асад» и «Аль-Харир». Кроме того, ожидается прибытие еще одной партии ЗРК из Кувейта.

Тем временем Турция продолжила операцию «Коготь» в Иракском Курдистане. Агентство новостей Anadolu Agency сообщило о том, что турецким ВВС в координации со службами разведки удалось нейтрализовать одну из высокопоставленных террористок группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) по имени Назифа Билен. Вылеты проводились в районе горы Кандиль.

Вечером поступили сведения о вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. Подконтрольные ИГИЛ1 медиресурсы заявили о том, что открыли огонь по патрулю федеральной полиции в районе Аль-Азим. В результате обстрела погибли по меньшей мере двое сотрудников полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.