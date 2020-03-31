Депутат Щапов предложил временно не брать деньги с перевозчиков по системе «Платон»

Депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов обратился к правительству страны с предложением на время приостановить платежи по системе «Платон». Эта мера, как считает парламентарий, позволит снизить фискальную нагрузку на перевозчиков во время пандемии коронавируса.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей пояснил, зачем необходимо принять такое решение.

«Сейчас со всех грузовиков свыше 12 тонн взимается плата за проезд по дорогам, — отметил он. — Эта мера и раньше вызывала массу протестов, но сейчас она будет убивать целую отрасль грузовых автомобильных перевозок и провоцировать рост цен на товары».

По словам члена фракции КПРФ, эта проблема особенно чувствительна для сибирских регионов с их расстояниями.

«Мои коллеги по Госдуме уже обращались в правительство с предложением вообще остановить «Платон», но им отказали, — подчеркнул Щапов. — Пишут (со ссылкой на источник), что «система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса».

Поэтому депутат и призвал Кабмин России во главе с Михаилом Мишустиным эту систему оставить, но платежи временно отменить.

«Что я и предлагаю, — заключил он. — Это в полномочиях правительства».

Ранее Михаил Щапов заявил, что снижение налога на труд может привести к росту реальных доходов россиян.