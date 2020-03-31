Меркури рассказал, как «логово фейков» Навального превращается в «рассадник COVID-19»



Москва, 31 марта. Блогер Илиас Меркури рассказал, как сотрудники признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального игнорируют карантин и не соблюдают самоизоляцию после возвращения из Европы. Но при этом они рьяно призывают всех россиян к сознательности.

По словам Меркури, если раньше ФБК был просто «логовом фейкометов и провокаторов», то теперь он превращается в «рассадник коронавируса». Так, по его данным, подруга руководителя отдела расследований фонда Георгия Албурова Анна Велликок 14 марта вернулась из-за границы. В своем Twitter она написала, что успела исколесить «пол-Европы», включая Италию, Германию и Финляндию. И сама в конечном итоге все же села на карантин, а вот Албуров продолжал ездить в общественном транспорте, но не упускал случая написать пост о том, как важна самоизоляция в такой сложный период.

Точно также повел себя и руководитель столичного штаба Навального Олег Степанов. Его подруга Ксения Пахомова ушла на карантин из-за симптомов ОРВИ, а Степанов продолжал жить обычной жизнью, несмотря на контакты с Пахомовой.

Таким образом, соратники Навального просто игнорируют предписания властей. К слову, и сам глава ФБК ведет себя аналогичным образом: разгуливает по улицам столицы, посещает здание радиостанции «Эхо Москвы», где он дал интервью осужденному за экстремизм Егору Жукову. Но в соцсетях Навального, конечно, появляются посты о важности самоизоляции. Однако более отвратительно то, что ФБК продолжает заниматься фейками и вбросами, пытаясь нагнетать панические настроения среди населения из-за коронавируса.

Как отмечает Nation News, игнорируют рекомендации по самоизоляции и карантину и помощница главы ФБК Любовь Соболь, мундеп и журналист «Новой Газеты» Илья Азар, депутат МГД от «Яблока» Дарья Беседина и сотрудница «Навальный Live» Алена Медведева. В Петербурге у координатора штаба ФБК Ирины Фатьяновой появились симптомы заболевания, но она продолжала устраивать публичные мероприятия, участие в которых принимали и пожилые люди, а они, как известно, находятся в группе риска.

Более того, 30 марта стало известно, что координатор штаба Навального в Калининграде Александр Черников был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Причем он почти девять дней не обращался к врачам, хотя у него была высокая температура. А после того, как все-таки попал в больницу, почему-то не посчитал нужным предупредить своих коллег по ФБК о необходимости самоизоляции. Не отстает от них и глава новосибирского штаба ФБК Сергей Бойко. Он вернулся из-за границы и вместо самоизоляции поехал снимать обличительный ролик о «бездействии» властей города по борьбе с коронавирусом.