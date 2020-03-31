Режим самоизоляции для борьбы с коронавирусом в России вызвал зависть у жителей США

Москва, 31 марта. Введение режима тотальной самоизоляции в Москве вызвало гнев со стороны жителей США. Пользователи американских социальных сетей сравнивают карантинные меры с действиями руководства «нацистской Германии».

При этом большая часть пользователей более трезво оценивает меры, которые предпринимаются руководством РФ, отмечая, что Россия справится с эпидемией коронавируса за неделю, передает «Царьград».

«Хороший пример, как правительство должно действовать в критической ситуации. Учитесь», — пишет один из пользователей.

«Не удивлюсь, если Россия расправится с вирусом за неделю, ведь там не заботятся, как бы ненароком не обидеть иммигрантов и голубых либералов», — отмечает другой житель США.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек. В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 120 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.