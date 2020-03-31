Продюсеры предсказали появление «звезд Интернета» из-за коронавируса

Москва, 31 марта. Продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская рассказали, повлияет ли карантин по коронавирусу на появление новых звезд.

Пригожин, продюсировавший Валерию, Николая Носкова, Кристину Орбакайте и других музыкантов, уверен, что кто-нибудь обязательно «хайпанет» на коронавирусе. Однако неизвестно, насколько долговечной будет популярность новых артистов.

«Конечно, могут появиться интернет-герои, которые зайдут на хайпе. Если бы не было экономического кризиса, то все бы ничего», — сказал продюсер, его слова приводит издание NewInform.

Он добавил, что для артиста важен профессионализм, а не раскрученность. С этим мнением согласна продюсер Димы Билана Яна Рудковская.

«Сейчас такое время, когда рулит интернет. Звезды будут, но другой вопрос в том, насколько долгими они будут?» — отметила Рудковская.

Продюсер уверена, что у многих музыка является ярким эпизодом в карьере. Если звезда быстро зажигается, то так же быстро и гаснет. А люди, которые связывают свою жизнь с музыкой, остаются на этом звездном небосклоне.

Она напомнила про артистов, которые получили известность сразу после первой песни. Но через какое-то время ушли в небытие вместе со своим хитом. Рудковская еще раз подчеркнула, что «звезды из Интернета» в медийном пространстве и на сцене долго не задерживаются.

Ранее поклонники раскритиковали Рудковскую за пост в Instagram. Им не понравилась запись продюсера про завтрак, который они назвали «пиром во время чумы».