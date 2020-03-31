Сирийские боевики ПНС захватили детей, чтобы прятаться за их спинами на линии фронта

Триполи, 31 марта. Сирийские боевики, поддерживающие лидера так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, захватили детей, чтобы использовать их в качестве живого щита при боестолкновениях с Ливийской национальной армией (ЛНА).

Пользователь Twitter сообщил, что завербованные Анкарой сирийские террористы, воюющие на стороне ПНС, похитили у мирных жителей несовершеннолетних детей. Боевики намереваются прикрыться ими от ответного огня ЛНА, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Режим ПНС не стесняется действовать классическими методами террористов, систематически подвергая опасности невинных людей. Жители Триполи сообщают, что боевики разместили турецкую артиллерию около жилых домов и ведут массированные обстрелы окраин города. Гражданские объекты стали для радикалов прикрытием, с помощью которого они могут продолжать устраивать вооруженные провокации против ЛНА, несмотря на введенный в стране режим прекращения огня.