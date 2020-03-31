Главный нарколог РФ рассказал, полезен ли алкоголь в период пандемии

Москва, 31 марта. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян отказаться от алкоголя в период распространения коронавируса.

Врач развеял миф о том, что якобы алкоголь может «обеззаразить» организм и защитить от коронавируса. По словам нарколога, алкоголем можно обеззаразить только руки. При употреблении внутрь обеззараживается только пищевод, а нос, глаза и дыхательные пути остаются без защиты.

«Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми — это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает», — заявил Брюн в комментарии «Газете.ру».

Кроме того, алкоголь может спровоцировать ухудшение состояния из-за своей токсичности. Зараженная поверхность подвергается токсичному воздействию алкоголя, ситуация усугубляется, замедляется выздоровление, объяснил врач.

«Во-первых, алкоголь ничего не предотвращает. Во-вторых, еще и усугубляет», — подытожил Брюн.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.

Врачи объяснили большой прирост заболевших коронавирусом в России. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что в стране значительно улучшились возможности и доступность лабораторной диагностики коронавируса, это касается не только Москвы, но и регионов.