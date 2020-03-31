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Генштаб ВС РФ рассказал подробности весеннего призыва

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Генштаб ВС РФ рассказал подробности весеннего призыва

Москва, 31 марта. Весенний призыв в армию пройдет в 83 регионах России, исключением станут Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Подробности рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он объяснил, что в Коми и ЯНАО призывные мероприятия проводятся только осенью. Кроме того, есть регионы, где весенний призыв будет единственным.

«В соответствии с законодательством один раз в год – с 1 мая по 15 июля – призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ», — рассказал Бурдинский.

Как напоминает «Царьград», призыв в армию начнется уже 1 апреля, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в армию пойдут служить 135 тысяч человек.

В Минобороны РФ уточнили, что из-за распространения коронавирусной инфекции призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что все новобранцы перед этим будут проходить обязательную проверку на COVID-19. Кроме того, после прибытия в воинские части они будут соблюдать двухнедельный карантин.

По последним данным, в России зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. Более 50 регионов уже перешли на режим самоизоляции.

Генштаб ВС РФ рассказал подробности весеннего призыва

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Источник: Красная звезда
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