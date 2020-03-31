Генштаб ВС РФ рассказал подробности весеннего призыва

Москва, 31 марта. Весенний призыв в армию пройдет в 83 регионах России, исключением станут Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Подробности рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он объяснил, что в Коми и ЯНАО призывные мероприятия проводятся только осенью. Кроме того, есть регионы, где весенний призыв будет единственным.

«В соответствии с законодательством один раз в год – с 1 мая по 15 июля – призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ», — рассказал Бурдинский.

Как напоминает «Царьград», призыв в армию начнется уже 1 апреля, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в армию пойдут служить 135 тысяч человек.

В Минобороны РФ уточнили, что из-за распространения коронавирусной инфекции призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что все новобранцы перед этим будут проходить обязательную проверку на COVID-19. Кроме того, после прибытия в воинские части они будут соблюдать двухнедельный карантин.

По последним данным, в России зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. Более 50 регионов уже перешли на режим самоизоляции.