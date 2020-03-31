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ФАН объявляет десять новых номинантов оперативного конкурса «Хорошие новости России»

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ФАН объявляет десять новых номинантов оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет номинантов очередного этапа конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России». Его победители станут известны после читательского голосования, которое будет проходить с сегодняшнего дня и до 23 часов 59 минут 6 апреля.

ФАН проводит оперативный конкурс «Хорошие новости России» дважды в месяц, чтобы поощрять региональных журналистов, освещающих позитивную повестку. К участию в этом состязании за денежные призы принимаются информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир не ранее, чем за две недели до объявления нового этапа. При этом номинанты могут выбираться как из числа заявок, присланных на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», так и из числа журналистских работ, отмеченных конкурсной комиссией ФАН, которая внимательно следит за работой региональной прессы.

По итогам открытого недельного онлайн-голосования на сайте ФАН определяются обладатели первого, второго и третьего призов в размере 30, 20 и десяти тысяч рублей соответственно. На сей раз читателям предстоит выбрать авторов лучших работ из следующего списка.

Герман Иванов, «Больничный доставляет наш курьер: как работает колл‑центр по коронавирусу в Москве», РИАМО;

Мария Ковтун, «Отборочный тур телевизионного фестиваля «Голоса Победы» состоялся в Бийске», «Бийский рабочий»;

Инга Тарасова, «Школ — больше, недостроев — меньше: где в Подмосковье в этом году решат проблемы второй смены и обманутых дольщиков», «Подмосковье сегодня»;

автор заметки не указан, «Кирилловские школьники записали клип-пародию на песню Uno группы Little Big», «Вести. Вологодская область»;

Григорий Орлов, «Смоленский производитель заключил экспортный контракт», ИА «О чем говорит Смоленск»;

Ирина Волочковская, «Ольга Шахова: от личной инициативы —  к коллективной ответственности», газета «Выборг»;

Людмила Борисова, «Бесхозная дорога», газета «Красная звезда» (Приозерск, Ленобласть);

Александр Переверзев, «Поднять паруса! Пермский токарь сделал модель легендарного брига «Меркурий»», «Аргументы и факты. Прикамье»;

Мария Владимирова, «Зоя Сафронова: «Какой же я герой?»», «Камчатский край» [Единая Камчатка];

Артур Артеев, «Книги против коронавируса», газета «Республика» (Сыктывкар).

Голосуйте за материал, который, по вашему мнению, наиболее достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Форма для голосования — ниже под этой статьей.

Также Федеральное агентство новостей приглашает региональных журналистов принять участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», призы в котором составляют 100 тысяч рублей. Подробности можно узнать здесь.

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