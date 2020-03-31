Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Москва, 31 марта. Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.

«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже», — рассказал Гайдель в комментарии изданию Starhit.

По словам помощника, медики постоянно берут у артиста анализы, он активно лечится. Однако понять природу пневмонии пока не удается. Не исключено, что заболевание давно протекало в слабой форме, но теперь усилилось.

Гайдель добавил, что певца полностью устраивают условия в больнице: у него есть телевизор и Интернет. Лещенко уже начал работу над новым музыкальным материалом.

На прошлой неделе у Лещенко подтвердился диагноз COVID-19. Артист поступил с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Позже состояние Лещенко стабилизировалось. В настоящее время исполнитель чувствует себя намного лучше, врачи перевели его обратно в палату к супруге. Об этом сообщил друг певца, юморист Владимир Винокур.

Ранее Лещенко посетил с гастролями США и Канаду, а также сделал вынужденную пересадку в Марселе. Колумнист Федерального агентства новостей блогер Вадим Манукян отметил, что Лещенко пренебрег правилами обязательного картина после возвращения из-за границы, а также поставил под угрозу многих звезд российской эстрады.