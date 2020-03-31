«Агентство социальной информации» призвало бизнес не терять самообладания

Санкт-Петербург, 31 марта. Российские власти пытаются оказывать помощь бизнесу в условиях эпидемии коронавируса. Об этом во вторник заявила директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

«Проблемы бизнеса, судя по всему, услышаны. Только что пришла информация, что закон о мерах поддержки принят во втором чтении. Сейчас самое главное — не терять самообладания, а собирать все свои потребности и доносить их до органов власти», — отметила она, выступая на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Тополева-Солдунова добавила, что малый бизнес охватила паника, хотя среди предпринимателей находятся и более твердые люди, которые уверены, что деловая среда переживет этот кризис.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил вдвое сократить социальные выплаты, взимаемые с малых и средних предприятий (при условии, что зарплаты там превышают МРОТ). Кроме того, Госдума приняла положение об отсрочках по налогам для предприятий, а также о смягчении налогового контроля.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.