Эксперты назвали продукты, защищающие организм от вирусов

Москва, 31 марта. Природные «антибиотики» помогают человеку защитить организм от коронавируса и ОРВИ. Среди них лук, чеснок, клюква, облепиха, шиповник.

Эксперты издания Planet Today назвали укрепляющие иммунитет продукты. Они советуют не забывать про такие специи, как орегано и куркума. Настой душицы обладают антимикробным, противогрибковым и спазмолитическим эффектами.

А куркума богата противовоспалительным веществом куркумином. Специалисты называют клюкву и облепиху источниками витаминов, которые необходимы организму в весенний период.

Защитные функции организма повышает эхинацея, она также хорошо помогает при гриппе. А вот эвкалипт полезен при болезнях органов дыхательной системы.

Шиповник можно заваривать в чай и пить несколько раз в день. Ягода очень полезна при авитаминозе. Эксперты подчеркивают, что в природной аптечке есть все, чтобы не заболеть.

Ранее эксперты назвали самые полезные добавки в чай. Они выделили корицу, анис, ромашку, имбирь и другие натуральные травы и корни. Многие из них содержат вещества, которые убивают микробы и способствуют хорошему кровообращению.

Петербургские врачи напомнили о правилах гигиены, которые помогут победить эпидемию COVID-19. Эти простые советы способны создать мощный барьер между здоровым человеком и зараженными коронавирусом.