Протодиакон Кураев рассказал, как можно праздновать Пасху в условиях карантина

Москва, 31 марта. Праздничные богослужения на Пасху могут транслироваться по телевизору или в Интернет. Об этом заявил известный богослов протодиакон Андрей Кураев.

По его словам, богослужения на Пасху могут пройти без прихожан из-за введения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, передает «ПолитРоссия».

«Вероятно, богослужения будут проходить только с участием духовенства, без прихожан. Но, конечно, будут организованы видеотрансляции. Думаю, Церковь готова на это пойти», — пояснил Кураев.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. От коронавируса погибло более 37 тысяч человек. В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 120 человек вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим полной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.