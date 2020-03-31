Вассерман рассказал о последствиях закрытия границ из-за коронавируса

Москва, 31 марта. Более 80 государств закрыли свои границы на фоне распространения коронавируса. Путешественники вынуждены оставаться дома, а поставки ряда товаров ограничены. Политолог, публицист Анатолий Вассерман назвал мир после закрытия границ скучным и примитивным.

По словам эрудита, продолжительное закрытие границ может серьезно сказаться на развитии государств или даже регионов, в том числе и Европы.

«Для того, чтобы окупилась новая разработка, нужно, чтобы на рынке, куда ее выпускают, жило достаточно много народу», — объяснил он в комментарии Nation News.

Вассерман отметил, что в случае закрытия европейских государств друг от друга и распада рынка ЕС разработки не будут окупаться.

«Это значит, что Западная Европа остановится в развитии и не будет создавать ничего нового», — добавил он.

Однако это касается не только Европы, схожая ситуация может сложиться и в Китае, считает Вассерман. По словам эксперта, в Китае существуют сильные различия между рынками внешним и внутренним. Если КНР закроет границы и сосредоточится только на внутреннем рынке, то она не сможет разрабатывать вещи такого уровня сложности.

«Это уже достаточная причина для того, чтобы желать единства мира», — подытожил публицист.

Кроме того, Вассерман отметил, что в большей части стран недостаточно разнообразия, чтобы можно было жить интересно.

«Поэтому изоляция стран друг от друга – дело вредное. Другое дело, что возможны разные форматы взаимосвязи между государствами, и нынешний формат во многих отношениях далеко не лучший из возможных», — подчеркнул эксперт.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай. По данным на 31 марта, в мире 800 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли более 38 тысяч человек.