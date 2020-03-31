Госдума одобрила штрафы за фейки о коронавирусе и нарушение карантина. События дня. ФАН-ТВ

«Антивирусный» пакет законопроектов приняли сегодня в Госдуме. Он позволит российским властям быстрее справиться с распространением COVID-19.

Конечно же, в этой ситуации многое зависит от жителей страны. Регионы один за другим вводят режим самоизоляции. Это важные ограничения. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры. Разрешается выйти из дома лишь в ближайший магазин или аптеку, в поликлинику или на работу. Но многие не соблюдают эти правила. Интернет пестрит кадрами, на которых видно, что объявленный президентом карантин россияне воспринимают как выходные. Люди жарят шашлыки, гуляют по городу. И не задумываются о том, что могут спровоцировать вспышку вируса.

Это нужно пресекать ради блага всех жителей. Теперь несознательных россиян ждут строгие наказания. Если человек нарушил карантин и заразил другого, то ему придется заплатить штраф до миллиона рублей. Также можно лишиться свободы на три года. Если же зараженный погиб, то штраф вырастет до 2 млн, а в тюрьму можно попасть на пять лет. Разносчик вируса лишится свободы на семь лет, если по его вине погибли несколько человек.

«Так как есть такие случаи, факты, то должны учитывать, что весь мир, борясь с распространением этой инфекции, делает все для того, чтобы ограничить общение людей. А тот, кто не понимает, что находится на карантине или самоизолировался, и не хочет с этим считаться, должен знать, что за это будет наказан», — подчеркивает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Каждый день в сети появляются десятки новостей о коронавирусе, среди которых встречается и ложная информация. Тех, кто ее распространяет, теперь ждут штрафы. Для юридических лиц до 3 млн рублей, а если публикация фейка приведет к смерти человека, то наказание вырастет до 5 млн.

«Паника, пожалуй, это самый серьезный враг подобного рода ситуаций. И некоторые люди по недомыслию, некоторые с провокационными целями пытаются сеять панические слухи. Они не уйдут от ответственности», — убежден первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Еще один важный закон гласит, что Кабмин сможет вводить режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Инициативу, кстати, уже одобрили в Совфеде.

Актуален и проект о мерах поддержки бизнеса. Сейчас для предпринимателей нелегкое время. Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут снизиться до 15%. Также появятся кредитные каникулы. Россияне получат отсрочку, если их экономическое положение ухудшилось на 30%.

Стоит надеяться, что все принятые законы помогут в скором времени побороть коронавирус. Сейчас статистика печальная. За день в России заразилось 500 человек. Общее число заболевших превысило 2000.

«Антивирусный» пакет после рассмотрения в Совете Федерации направят президенту, а уже после его подписи законы вступят в силу.