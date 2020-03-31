Успешность миссии ЕС в Ливии зависит от исполнения первостепенных задач, а не мониторинга экспорта нефти

Евросоюз подтвердил, что с 1 апреля запускает в акватории Средиземного моря новую миссию, основной целью которой является контроль за выполнением оружейного эмбарго в Ливии.

«Сегодня Совет принял решение о начале операции EUNAVFOR MED IRINI с 1 апреля 2020 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Основной задачей миссии является обеспечение реализации эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию посредством использования воздушных, спутниковых и морских путей. В документе прописаны также задачи двух категорий важности.

В первую входит инспекция судов, подозреваемых в перевозке оружия, в открытом море у берегов Ливи, в соответствии с резолюцией 2292 Совбеза ООН. Во вторую — мониторинг и сбор информации о незаконном экспорте ливийской нефти и нефтепродуктов.

Инициатива ЕС по контролю за выполнением оружейного эмбарго позитивно скажется на ситуации в Ливии, если он сфокусируется на вопросах безопасности, а не на соперничестве с Турцией за ливийскую нефть, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

В эксклюзивном интервью ФАН он обратил внимание на название миссии — IRINI, в переводе с греческого оно обозначает «мир». По его мнению, это свидетельствует о желании ЕС создать помеху планам Турции в Ливии.

«Греческое название избрано не случайно, решение Евросоюза, вероятнее всего, пролоббировано Афинами. Правительству Греции удалось доказать Европе, что Турция — угроза не только для Ливии, куда она доставляет оружие и боевиков, но и для европейских стран. Очевидно, что потом те же протурецкие формирования с вооружением могут из Ливии переправляться куда угодно», — объяснил эксперт.

В зоне риска оказалась Европа, этим и продиктовано решение Евросоюза откликнуться на призыв Греции о помощи, отметил политолог. Он допускает вариант распространения турецкого оружия и боевиков из Ливии в Старый свет.

«В дальнейшем турки могут развернуть переброску боевиков и оружия в Европу, что весьма рискованно. К тому же вооруженные силы Турции могут по пути в Ливию высаживаться на греческих островах, что тоже немаловажно и опасно. Именно поэтому Евросоюз, понимая, что Афины являются неким заслоном от проникновения боевиков, пошел навстречу Греции», — рассказал доцент.

Мы впервые наблюдаем суверенную европейскую миссию, подчеркнул он. Перенджиев назвал это свидетельством того, что Североатлантический Альянс не осуществляет свои функции по защите Европы.

«НАТО лишь нагнетает обстановку с помощью старого и всем известного инструмента — антироссийской риторики. Этим и ограничивается деятельность западной организации. Когда возникла острая угроза со стороны Турции, ни НАТО, ни США не приняли никакого участия в разрешении ситуации. Оно и понятно, ведь это не мнимая, а реальная проблема. Евросоюз же вынужден разрешать ее самостоятельно», — добавил он.

При этом и Греция, и Турция входят в состав НАТО. Однако первая вынуждена обращаться за помощью к ЕС, а вторая — беспрепятственно поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подчеркнул политолог. Что касается Европейского союза, он готов оказывать помощь Греции для защиты собственных суверенных интересов по предупреждению угрозы от другого государства, тоже члена НАТО — Турции.

«Это также свидетельствует о расколе в Альянсе. Турция, как и США, действует исключительно в собственных коммерческих интересах. Америка в это время занята разграблением сирийских ресурсов и до ливийцев ей нет дела. Вашингтону плевать, что происходит между государствами — членами НАТО, интересы которых совершенно разнятся. Из этого следует, что НАТО продолжает номинальное существование, но фактически трещит по швам», — заявил Перенджиев.

Он напомнил, что в рамках миссии IRINI французы уже заблокировали один турецкий корабль, перевозивший протурецких боевиков для поддержки террористов ПНС в Ливию. Однако добавил, что «второстепенные» задачи миссии по мониторингу экспорта ливийской нефти вызывают у него опасения.

«Если фокусироваться на основных задачах миссии, то она, действительно, может позитивно сказаться на будущем Ливии. При этом надо понимать, что Евросоюз в первую очередь заинтересован в защите собственных интересов и территорий, а не в спасении граждан африканского государства. Также об этом свидетельствует пункт о мониторинге экспорта ливийской нефти, который никак не связан с контрабандой оружия. Все на поверхности: Европа не просто защищается, но и соперничает с Турцией за нефть», — резюмировал политолог.

В заключение Перенджиев добавил, что IRINI может стать успешным решением для урегулирования ливийского кризиса, если ЕС сконцентрируется на главной задаче миссии — блокировке перевозок турецкого оружия, военной техники и боевиков в Ливию, а не на собственных корыстных интересах.