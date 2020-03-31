Киев назвал условие диалога с республиками Донбасса

Киев, 31 марта. Киев готов вести диалог с представителями республик Донбасса, но только с теми, кто не причастен к боевым действиям. Такое условие назвал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о необходимости создать консультативный совет в рамках одной из подгрупп контактной группы на переговорах в Минске. Но сначала его должны одобрить ОБСЕ, Германия и Франция, а затем согласовать на уровне советников «нормандской четверки».

«Мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на (неподконтрольных Киеву. — Прим. ФАН) территориях, которые сегодня не являются участниками (гражданского конфликта. — Прим. ФАН) в Донбассе… и эта позиция никогда не менялась», — подчеркнул Ермак.

Он объяснил, что речь идет о платформе для диалога Киева и Донбасса, которая призвана прекратить «монополию» властей Донецкой и Луганской народных республик на представительство интересов жителей этого региона. Войти в совет должны представители общественности.

На Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию после того, как они отказались принимать итоги антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя идею консультативного совета, объяснил, что Киев пытается дезавуировать Минские соглашения.