Трамп и Эрдоган заявили о необходимости перемирия в Сирии и Ливии

Вашингтон, 31 марта. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии на фоне эпидемии коронавируса.

По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, лидеры двух стран согласились, что в сложившихся условиях перемирие в этих странах «нужно как никогда».

«Президент Трамп и президент Эрдоган согласились, что сейчас важно как никогда, чтобы страны, охваченные конфликтом, в особенности Сирия и Ливия, соблюдали прекращение огня и работали над разрешением конфликта», — отметил он.

Напомним, что в начале этого года в сирийском Идлибе произошло обострение ситуации. Боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийских правительственных сил, вынудив их открыть ответный огонь. В результате погибло 36 турецких военных, которые оказались в наступающих рядах террористов.

После это президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Стороны договорились возобновить режим прекращения огня в Сирии и вновь начать патрулирование трассы M4, которая в настоящее время контролируется боевиками.

В Ливии 18 марта также было объявлено гуманитарное перемирие, которое поддержала ООН. Режим тишины вводился в связи с распространением коронавируса. Однако силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжили провокации против Ливийской народной армии (ЛНА).

А уже 25 марта была объявлена широкомасштабная операция «Шторм мира», в рамках которой глава военного округа ПНС и один из лидеров зинтановских группировок в Триполи Усама Джувейли совершил нападение на базу аль-Ватыя. Эта атака стала, пусть и неудачной, но при этом самой крупной среди ряда мелких атак последней недели, что не позволяет доверять стремлению к миру бандформирований Триполи и поддерживающей их Анкаре.