В Тамбовской области ввели режим полной самоизоляции

Тамбов, 31 марта. Еще один регион России принял меры из-за пандемии коронавируса — с 1 апреля Тамбовская область переходит на режим тотальной самоизоляции.

Правительство Тамбовской области призвало жителей покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Аналогичные меры сегодня были введены на территориях Иркутской и Брянской областей. Как сообщает стопкоронавирус.рф, уже 51 регион РФ соблюдает режим полной изоляции.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек. На территории РФ зафиксировано 2337 случаев заражения. Более 120 человек полностью вылечились.