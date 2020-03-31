Роднина заявила, что пандемия нанесла колоссальный удар по спорту

Санкт-Петербург, 31 марта. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по спорту и экономике. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» во вторник провела пресс-конференцию, посвященную коронавирусу и карантинным мерам в России и мире. Роднину попросили рассказать, как пандемия сказалась на спортсменах.

Чемпионка объяснила, что у каждого вида спорта и человека свои особенности. Но лично для нее любой перерыв более двух-трех недель неизбежно означает, что следующие два-три месяца придется потратить на восстановление формы.

«Есть спортивная практика, соревновательная практика. Когда отсутствует эта практика, мы теряемся. Конечно, это колоссальный удар по спорту, мне кажется, и по экономике. Нам надо понимать, что мы вошли в такой момент, который потом надо вместе преодолевать», — заявила Роднина.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре прошлого года в Китае. Затем вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. Скончались от осложнений, вызванных заболеванием, свыше 39 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Многие страны вынуждены были закрыть границы и ввести карантинные меры. Были отменены или перенесены крупные мероприятия, в том числе спортивные. Например, Олимпиаду, которая должна была пройти в Токио, перенесли на 2021 год.