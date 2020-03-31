Госдума и Совфед приняли «антивирусный» пакет законов

Пакет законов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса, был принят Госдумой, а затем и Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании. Все инициативы направленны на реализацию поручений президента, связанных с пандемией COVID-19. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Об оплате больничных

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года установлен размер минимальной выплаты за каждый день больничного. Чтобы его узнать, необходимо размер МРОТ поделить на число дней в месяце, на которые приходится больничный. Для определения суммы за весь больничный, который, как правило, составляет от нескольких дней до нескольких недель, указанную минимальную дневную выплату надо умножить на число дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

Перед голосованием за инициативу депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что размер выплаты зависит от стажа сотрудника предприятия.

«Те молодые работники, которые получают невысокую заработную плату, могли бы получить выплату по больничному ниже МРОТ, однако президент счел это недопустимым. Чтобы исправить ситуацию, соответствующие поправки будут приняты», — сказал Исаев.

Закон также устанавливает, что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок. Имеющие право на маткапитал теперь будут получать за каждого ребенка в возрасте до трех лет в течение трех месяцев по 5000 рублей. Эта существенная доплата позволит решать семьям возникающие материальные проблемы.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами, обсуждались и были поддержаны всеми фракциями.

«Все они сошлись в необходимости их поддержать. Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации», — сказал Володин.

Об экстренных полномочиях правительства

Еще один закон, принятый нижней палатой, касается прав и полномочий кабмина в экстремальной ситуации. Он предоставляет правительству право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайного положения на территории как РФ, так и отдельных субъектов. Также кабмин сможет при необходимости вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на срок до 90 дней.

Правительство получило возможность устанавливать особый порядок для государственных и муниципальных закупок. Это сейчас крайне важно, в первую очередь, для больниц. Кроме того, правительство сможет приостанавливать процедуры банкротства, плановые проверки малого и среднего бизнеса и целый ряд других мер, которые предлагал президент.

Кабин также будет определять порядок и условия возврата из фонда персональной ответственности туроператора средств туристам, пострадавшим от иностранных ограничений. При этом могут быть изменены сроки внесения взносов туроператоров в указанный фонд, а также порядок и условия возврата из него средств туристам.

Кроме того, правительство сможет вводить ограничения на торговлю медицинскими изделиями и устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и их предупреждения, а также профилактики и лечения опасных заболеваний

Об ужесточении наказания за нарушение карантина

Парламентарии ужесточили наказание за нарушение карантина. Так, если гражданин нарушит режим в условиях угрозы распространения заболевания, то ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей. Должностное лицо понесет наказание в размере от 50 до 150 тыс. рублей, а юридическое лицо — от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушение карантина повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, введена ответственность за распространение фейков о коронавирусе.

За публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Если же распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или доходе осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Согласно поправкам в УК, нарушение инфицированным человеком эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, теперь карается штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит срок до семи лет.

О поддержке экономики в период пандемии COVID-19

Регионы освобождают на срок до 180 дней от возврата в федеральный бюджет той части долга кредитов, которые они должны были бы выплатить в этом году. Эта сумма составляет 78 млрд рублей — регионы могут их использовать на те цели, которые считают первоочередными.

Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, накануне было принято решение о направлении регионам специально 33,4 млрд рублей на создание необходимых условий для борьбы с коронавирусом.

Государственная дума и Совет Федерации также создали специальную комиссию, которая будет осуществлять парламентский контроль за переброской этих средств в рамках бюджетных корректировок, которые может провести само правительство. Отмечается, что комиссия будет работать только в течение 2020 года. В нее вошли семь человек от Госдумы, еще семь человек определил Совет Федерации.

Также с 1 июля всем субъектам дадут право вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан. До этого он действовал лишь в 23-х регионах.

Кроме того, кабмин получил право продлевать сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и сроки об их взыскании.

Законом установлены и пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Они с 2021 года смогут платить с части зарплат, превышающей МРОТ на начало расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и свыше). На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%; на обязательное медицинское страхование — 5%. В итоге общая ставка составит 15%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить на период пандемии коронавируса производство масок и антисептиков без лицензии. Сейчас, по ее словам, парфюмерные предприятия условно готовы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Она также призвала Минтруд пересмотреть свою нормативную базу и избавиться от бюрократических препятствий, усложняющих жизнь простых граждан.