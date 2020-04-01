Украинцы расстроены нулевой реакцией ЕС на эпидемию в стране

Ведущие украинские аналитики обсудили в режиме онлайн-конференции реакцию Евросоюза на эпидемию коронавируса, а также тот факт, что европейцы не выразили ни малейшего желания помочь стране в этот трудный период. Из-за этого в обществе нарастает волна «евроразочарования», констатируют эксперты. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Нарастающая эпидемия COVID-19 наглядно показала, что никакой «объединенной Европы» на самом деле не существует, считает киевский политический аналитик Юрий Гаврилечко. И уж тем более, указывает он, в условиях форс-мажора Европе нет ни малейшего дела до Украины и других государств-сателлитов — тех самых, которых Брюссель обычно призывает «демонстрировать солидарность» со своими инициативами.

«С самого начала эпидемии Европарламент не инициировал ни одного экстренного заседания, чтобы хотя бы попытаться выработать общую стратегию по борьбе с коронавирусом. Не было и ни одного собрания Кабинета министров Евросоюза, чтобы на уровне глав правительств выработать единую линию борьбы с угрозой. Результаты же проведенного «заочного саммита» даже сами европейцы признали неудовлетворительными. ЕС как организационная структура показал полную неспособность отвечать на вызовы, стоящие перед ним», — заявил Гаврилечко.

По этой причине, уверен эксперт, Киев не может рассчитывать на какую-либо помощь со стороны ЕС.

«По итогам недавней встречи президента Владимира Зеленского с бизнесменами выяснилось, что один из них договорился с главным богачом Азии Джеком Ма о совместной закупке для Украины миллиона экспресс-тестов на коронавирус. Это прекрасно, но это частная инициатива украинского бизнесмена, реализуемая по просьбе президента, — указал аналитик. — Тут не видно никаких следов международного сотрудничества. Похоже, лидеры европейских стран, объединенных в политэкономический союз, не собираются ничего делать сообща для борьбы с вирусом. И тем более не намерены ничем помогать Украине, хотя экономисты уже предсказали, что последствия карантина будут губительными для нашей экономики».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что после окончания карантина украинское общество может испытать «сильное разочарование» от сотрудничества с Евросоюзом.

«Как известно, президент Зеленский попросил украинских олигархов выделить государству 450-500 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Кроме того, он сообщил, что Украина намерена получить транш от Международного валютного фонда. На данный момент это единственные источники денег для страны на борьбу с угрозой. Ни одного предложения о помощи со стороны западных партнеров так и не поступило», — констатировал он.

По мнению аналитика, именно сейчас проявилась истинная ценность идей «евросолидарности», которые в последние годы так старательно внушали украинцам политики.

«Думаю, что всех нас ждет серьезное «евроразочарование». Мы наглядно убедились в том, что европейская, а также евро-атлантическая солидарность на поверку оказалась просто пустым звуком. Ни ЕС, ни США ничем не помогли Украине в трудный момент, не предложили нам ни копейки помощи. В то же время нашей стране активно помогают Китай, а также другие мировые игроки. Думаю, что уже скоро все это пагубно скажется и на уровне влияния Запада на Украину, и на общественном сознании», — считает Бортник.

Он напомнил, что кризисная ситуация с коронавирусом усиливается на Украине из-за жесточайшего бюджетного дефицита.

«По итогам февраля 2020-го бюджет государства был выполнен всего на 60% в доходной части, а с начала года — на 65%. Это настоящая финансовая катастрофа, которая даже не снилась провальному режиму [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, — сказал политолог. — Именно в этот момент нам могли бы здорово помочь средства из «кризисного бюджета» ЕС или от отдельных стран союза. Но европейцам сейчас не до нас, они слишком заняты собственной борьбой с COVID-19. Поэтому логично, что западное влияние на Украину серьезно уменьшилось еще после отставки кабмина [Алексея] Гончарука, а ситуация с эпидемией коронавируса только усилит этот процесс».

С точки зрения профессора политологии Андрея Мартынова, вполне логично, что многие европейские правительства занялись решением своих политических и экономических проблем, пользуясь обстоятельствами эпидемии.

«Проблемы западных партнеров, причины их возникновения, а также способы их решения весьма показательны для Украины, — считает он. — Эпидемия коронавируса показала глубокий кризис системы здравоохранения в развитых странах Европы, а также кризис страховой системы и последствия отказа от концепции «социального государства». Примеры Италии или Испании особо примечательны — они демонстрируют, к чему приводит экономия социальных расходов и минимизация участия государства в социальной сфере. А ведь именно на этом опыте базируется большинство проводимых на Украине реформ «социалки».

Кроме того, отметил эксперт в ходе онлайн-конференции, карантин окажет весьма пагубное влияние на пресловутый безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

«Если проанализировать соглашение о «безвизе» между ЕС и Украиной, вступившее в силу в июне 2017-го, то там четко прописаны форс-мажорные обстоятельства. Они прекращают действие этого соглашения «на неопределенное время». Сейчас этот форс-мажор вступил в силу, и это прочувствовали на себе в первую очередь сотни тысяч наших трудовых мигрантов, — указал Мартынов. — Тысячи украинских заробитчан работали в Германии, десятки тысяч — в Польше, и на данный момент эти люди оказались, по сути, бесправны. Те документы, по которым они въехали в ЕС и там работали, сегодня оказались недействительны, а люди — социально не защищены. Беда еще и в том, что многие из наших заробитчан, работавшие в Европе, до сих пор не могут вернуться домой».

Как сообщил политолог, кризис системы здравоохранения в Европе — это фактически зеркало кризиса социального государства.

«Попытки максимально ужать роль государства в социальной сфере, предпринятые в 1990-х — начале нулевых, привели к тому, что система здравоохранения оказалась просто не готова к пандемии. Причем не только у нас, но и в более благополучных странах Евросоюза, — заявил он. — Европейская пресса признает, что за последнее десятилетие в государствах ЕС резко сократилось количество медиков, медперсонал постарел, а молодежи пришло очень мало — эта профессия больше не престижна».

Эпидемия коронавируса обнажила и другие проблемы в социальной сфере стран Евросоюза, констатировал эксперт.

«Так, уже сегодня понятно, что большинство страховых компаний, работающих в медицинской сфере, в условиях форс-мажора неизбежно обанкротятся, если вовремя не получат поддержку со стороны правительств своих стран. В большинстве государств ЕС отложены все плановые операции, а вся система медицины занята борьбой с пандемией. При этом персонала остро не хватает. Ведь если даже Германия приглашала к себе украинских медиков, начиная с санитарок и заканчивая медсестрами и врачами, то понятно, что такой дефицит ощущался во всех 27 странах ЕС».

Для Украины нынешняя ситуация с эпидемией осложнена еще и тем, что в последние годы такие государства, как Германия и Польша, буквально обескровили украинскую медицину, ежегодно привлекая тысячи медиков из страны работать в своих клиниках.

«С 1 марта 2020 года ФРГ приоткрыла свой рынок труда для стран, которые не являются членами ЕС, в том числе для Украины. «Гете-институт» на Украине даже открыл курсы немецкого языка, в том числе для медиков, чтобы они могли потом иммигрировать в Германию. Хотя зазор между открытием рынка труда и объявлением карантина составил немногим более двух недель, за это время несколько сотен украинских медиков успели выехать на работу в Германию. А тысячи медицинских работников добрались до нее еще раньше. Ведь для среднего медперсонала там и раньше не было проблем — достаточно было показать свои навыки, — говорит аналитик.

— Польша же еще раньше открыла для украинских врачей свой рынок труда. Поэтому в ее системе здравоохранения работает несколько тысяч украинцев. Все эти специалисты могли бы пригодиться здесь, на родине, чтобы эффективно бороться с коронавирусом. Но почти все они остались в Европе — там их труд сейчас на вес золота. А украинская система здравоохранения оказалась обескровлена».

Андрей Мартынов выразил мнение, что, скорее всего, до конца этого года Украине вряд ли светит возобновление безвизового режима с Евросоюзом в полном объеме. Руководству ЕС еще только летом, к середине июня, предстоит осмыслить ситуацию, в которой оказалась эта структура, и оценить экономический ущерб, нанесенный эпидемией.