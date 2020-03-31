Режим самоизоляции введен в 51 регионе России

Москва, 31 марта. Власти 51 региона Российской Федерации ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

По данным на 17.45 31 марта, режим самоизоляции введен в следующих регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Сахалинская область, Мурманская область, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Коми, Рязанская область, Республика Татарстан, Псковская область, Саратовская область, Воронежская область, Свердловская область, Кемеровская область, Ульяновская область, Пермский край, Чеченская Республика, Томская область, Чувашская Республика, Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, Ростовская область, Республика Бурятия, Калужская область, Самарская область, Республика Ингушетия, Брянская область, Курганская область, Республика Алтай, Красноярский край, Ямало-ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Пензенская область и Алтайский край.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.

Врачи объяснили большой прирост заболевших коронавирусом в России. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что в стране значительно улучшились возможности и доступность лабораторной диагностики коронавируса, это касается не только Москвы, но и регионов.