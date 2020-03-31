Роднина объяснила, почему самоизоляция стала серьезным испытанием для женщин

Санкт-Петербург, 31 марта. Самоизоляция в связи с эпидемией коронавируса приведет к росту случаев домашнего насилия. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Роднина, которая является соавтором законопроекта о домашнем насилии.

Роднина приняла участие в пресс-конференции на тему «Коронавирус сегодня», которая состоялась 31 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По ее мнению, режим домашней самоизоляции приведет к росту случаев домашнего насилия. При этом многие жертвы могут оказаться в ловушке, выбраться из которой будет непросто.

Роднина напомнила, что в Китае значительно вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, в Китае и в других странах существенно выросло количество случаев домашнего насилия. Аналогичная ситуация наблюдается и в России.

«У нас звонков и приходов в те помещения и здания, где можно укрыться от домашнего насилия стало в два с лишним раза больше. Знаете, быть дома нам всегда кажется хорошо — мой оплот, мой очаг — но как выясняется, не все готовы к этому, и это огромное испытание для многих членов семьи», — пояснила парламентарий.

Она также добавила, что режим домашней самоизоляции может стать настоящим испытанием даже для любящих друг друга супругов, а для семей, у которых есть проблемы - это тройное испытание

«Люди оказываются в закрытом пространстве. Больше чем уверена, что мы должны после этих всех моментов делать выводы. Это лишний раз показывает, что проблема есть и решать ее надо», — отметила Роднина.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек. На территории России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. Более 120 человек вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим полной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.