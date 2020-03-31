Роднина объяснила необходимость жестких мер по карантину

Москва, 31 марта. Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала введение карантинных мер в России в связи с эпидемией коронавируса. По ее словам, опыт Китая показал, что жесткий карантин и его строгое соблюдение дает результат.

«Можно сказать: «Мне это не нравится» или «Я этому не подчиняюсь», но если мы хотим прийти к наилучшему результату, то мы должны подчиняться, потому что наверное впервые за многие годы в нашей стране принимаются такие решения», — отметила парламентарий, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Роднина также отметила, что Госдума перешла на особый режим работы из-за пандемии. В приоритете — законопроекты, инициированные президентом, и экстренные вопросы, связанные с коронавирусом. Пленарные заседания проводятся не каждый день и на них просят не приходить депутатов старше 65 лет.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Испания, Италия, Германия, Франция, США и Китай, хотя в КНР эпидемия уже пошла на спад благодаря жестким мерам карантина. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.