Боевики ПНС обстреливают мирных жителей, прячась за жилыми домами  

Триполи, 31 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут интенсивные обстрелы из турецкой артиллерии, которая размещена в густонаселенных жилых районах. Этот факт подтверждается сообщениями, поступающими от военных источников, пишет Jana-ly.

Источники уточняют, что боевики не прекращали обстрелы жилых кварталов на окрестностях Триполи с вечера понедельника, 30 марта. Радикалы намеренно разместили артиллерию близ жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, используя мирных жителей в качестве живого щита для прикрытия техники.

Источники указали на несколько мест, где сконцентрирована артиллерия террористов. В их число вошли улицы близ мечети Аш-Шатыр, бывшее здание органов безопасности в районе Ас-Сабиа, парк Ан-Наср и захваченный аэропорт «Митига». Боевики, пользуясь тем фактом, что воздушная гавань до сих пор принимает гражданские рейсы, разместили там свою артиллерию и оборудовали пункт для управления БПЛА. Обычные пассажиры используются террористами для прикрытия своей базы.

Подчеркивается, что боевики бомбят дома мирных жителей в городе Каср бен Гашир в направлении Ар-Рамла. Многочисленные артиллерийские удары подтверждаются заявлениями местных жителей, указавших на многочисленные разрушения и на жертв обстрелов террористов. Ливийская национальная армия (ЛНА) ранее сообщала об уничтожении двух турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые террористы получили от Анкары в обход эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.