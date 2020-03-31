Коронавирус, последние новости на 31 марта: в РФ 500 новых случаев, карантин ужесточается

Ситуация с пандемией, вызванной новым типом коронавируса, становится все более напряженной: резкий рост числа заболевших отмечен в том числе в России, что заставляет власти принимать жесткие карантинные меры. На этом фоне ведущий инфекционист Минздрава РФ делает оптимистический прогноз по пику заболеваемости.

Число больных приближается к миллиону

Количество людей, зараженных коронавирусом, в мире перевалило за 800 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек, излечились более 172 тысяч заболевших.

Полтысячи новых случаев в РФ

За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь заболевших скончались, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших в России — 2337, заболевание зафиксировано в 73 регионах. Всего скончалось 17 человек, 121 заболевший выздоровел. Больше всего новых случаев заболевания в Москве — 387, среди них значительное число молодых пациентов.

Жесткий карантин в России и другие новости о коронавирусе на 31 марта

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий правительству вводить по всей России режим ЧС, в том числе в связи с коронавирусом. Ранее этот закон сразу в трех чтениях был одобрен Госдумой. Также в России предложено ужесточить наказание за нарушение режима самоизоляции, объявленного во многих российских регионах.

Коронавирус выявлен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Контактировавшая с Проценко глава хосписного движения в РФ Нюта Федермессер ушла на режим самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса Минюст предложил до 1 июня приостановить заключение и расторжение браков.

Вслед за Москвой режим самоизоляции для граждан вводят и другие города, в том числе Санкт-Петербург. Жесткие карантинные меры приняты в Краснодарском крае.

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании Захар Лейкин допустил, что при худшем сценарии режим самоизоляции в РФ может быть продлен на срок до полутора лет, пока не появится вакцина.

Другого мнения придерживается главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Он считает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, и через несколько дней количество заболевших начнет снижаться.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал страны G20 отказаться от санкций в условиях пандемии.

Участники рынка недвижимости прогнозируют падение цен на квартиры в среднем на 10-20%.

В России растет спрос на морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов.

В РФ проходят клинические испытания лекарства от малярии, которое планируется использовать при лечении от коронавируса.

Российские специалисты создали высокоточный тест для выявления коронавируса.

Чтобы сдержать распространение инфекции, самая богатая женщина РФ по версии Forbes Татьяна Бакальчук предложила на время эпидемии продуктовым магазинам закрыть торговые залы и перейти в режим выдачи товара или заказов онлайн.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением на время карантина закрыть алкогольные магазины, поскольку продажа алкоголя в России в последние дни увеличилась на 47%.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия прислала Соединенным Штатам большой самолет с медицинским оборудованием.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что США ждет вторая волна распространения коронавируса осенью 2020 года.

Российские врачи считают, что избыточный вес — это фактор риска при заражении коронавирусом.

Заразившемуся коронавирусом певцу Льву Лещенко стало лучше, ему перестали проводить кислородную терапию.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что уже переболела коронавирусом, но вот правда это, или нет, выяснить сложно. Ранее ее мать — сенатор Людмила Нарусова — осудила и дочь, и ее супруга режиссера Константина Богомолова за то, что они злоупотребляют алкоголем во время карантина.