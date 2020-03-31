Главные новости 31 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 31 марта.

Людмила Нарусова была очень недовольна тем, что дочь и зять не смогли вовремя подключить ее к эфиру. Мать Собчак отругала дочь и Богомолова за пьянство в самоизоляции.

Россия успела накопить большую «подушку безопасности». Журналисты из США объяснили, как «маневр» Путина может спасти мировой капитал от кризиса.

Российские медики живут в четырехзвездочном отеле, с панорамным видом на город и двухразовым питанием. Стало известно, как живут в Италии прибывшие на помощь специалисты из РФ.

Трамп сделал свое заявление в эфире шоу Fox & Friends, когда его спросили о том, как США должны относиться к Германии и России. Трамп призвал относиться к Германии как к врагу из-за Второй мировой войны.

Для изготовления маски понадобится бинт и пара резинок для денежных купюр. Также желательна помощь кого-нибудь из домочадцев. Российские врачи показали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях.

Военные обозреватели китайского издания Sohu рассказали об уникальной российской технологии — двигателе НК-32. В Китае рассказали о тайне двигателей Ту-160, которую тщательно оберегает Россия.

Юлия Тимошенко после принятия закона о рынке земли призвала избавиться от президента и парламента на Украине. Тимошенко призвала избавиться от Зеленского.

Захар Лейкин озвучил «печальный сценарий» развития пандемии коронавируса в России: полтора года самоизоляции. Назван «печальный сценарий» карантина в России.

Соблюдение жителями Москвы карантина будет контролироваться с помощью системы распознавания лиц. Система распознавания лиц проконтролирует карантин москвичей.

Антон Лучанский погиб, когда выходил из трамвая. Mercedes насмерть сбил журналиста ВГТРК в Новосибирске.