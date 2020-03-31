Москва, 31 марта. Освобождения экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина больше всего боится беглый олигарх Михаил Ходорковский, ведь Пичугин может начать говорить и раскрыть тех, кто отдавал ему приказы по организации убийств и покушений, считает телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее стало известно, что Пичугин, который отбывает пожизненное наказание, в очередной раз подал прошение о помиловании. По мнению Соловьева, вопрос о помиловании экс-главы СБ ЮКОСа следует задавать не ему, а родственникам его жертв.

При этом журналист добавил, что, по его мнению, Пичугин совершал преступления, выполняя чьи-то заказы, и у него имеются соображения, кто мог их отдавать.

«Больше всего его освобождения боится Ходорковский, ведь Пичугин может начать говорить. Скорее всего, он выполнял чьи-то приказы», — пояснил собеседник Newinform.

По мнению телеведущего, вряд ли можно предположить, что Пичугину вдруг захотелось кого-то убить, а Ходорковский бездушен и мог дать ему такое указание.

«Ходорковский — не человек: руки и ноги есть, а души — нет», — отметил журналист.

Напомним, Ходорковский вышел на свободу в 2013 году, отсидев более 10 лет в тюрьме за мошенничество. После этого он сразу сбежал за границу. Вскоре в его отношении было возбуждено новое уголовное дело, в рамках которого экс-главу ЮКОСа подозревают в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Отметим, что Ходорковский на протяжении вот уже семи лет прикладывает усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в России. С этой целью он спонсирует российскую несистемную «оппозицию», в частности, одиозного блогера Алексея Навального и других его соратников, антироссийские СМИ вроде «Новой газеты».