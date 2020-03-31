Король Таиланда ушел на карантин в компании 20 наложниц

Гармиш-Партенкирхен, 31 марта. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х принял меры предосторожности из-за коронавируса — ушел на самоизоляцию вместе с 20 наложницами. Местом для карантина был выбран шикарный немецкий отель Grand Hotel Sonnenbichl, сообщает Daily Mirror.

Как отмечают немецкие СМИ, 67-летнему Раме X были предоставлены все номера четырехзвездочного отеля для комфортного пребывания там во время карантина. При этом неизвестно, находятся ли вместе с монархом и его жены. Власти Германии официально разрешили королю въехать в страну и находиться в ней в это непростое время, невзирая на режим тотальной изоляции.

Новость о карантине Рамы X его подданные восприняли в штыки. В Twitter начали появляться многочисленные гневные сообщения, сопровождаемые хэштегом, который на тайском означает «Зачем нам нужен король?» Нужно отметить, что для тайцев это нетипичная реакция, ведь нарушение закона об оскорблении монархии в Таиланде карается сроком заключения до 15 лет.

Рама Х вступал в брак четыре раза. В 1977 году будущий монарх женился на принцессе Мом Луанг Соамсавали Китиякара, которая приходилась ему двоюродной сестрой. Через три года пара развелась, а в 1994 Рама Х вновь женился, в этот раз на актрисе Ювадхиде Полпрасет. Принцесса покинула страну через два года, что король объяснил ее изменами с маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. После этих событий новым маршалом авиации монарх назначил своего пуделя Фу Фу, а в жены взял Срирасми Акхарапхонгпричу. В 2014 году она была лишена титула из-за обвинений в денежных махинациях.

Четвертый раз король Таиланда женился в мае 2019 года. Его новой избранницей стала 40-летняя бывшая стюардесса Сутхиде Тиджай, которая возглавляла его охрану.