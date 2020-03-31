Санкт-Петербург, 31 марта. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал о том, как волонтеры помогают пожилым людям в период коронавируса.

Кремлев принял участие в пресс-конференции по теме «Ответственность за нарушение карантина – поправки в КоАП, уголовная ответственность, полномочия полиции» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Он рассказал о деятельности волонтеров Федерации в период пандемии.

«Мы сейчас в каждом регионе, у нас созданы штабы. Мы помогаем средствами защиты, к нам поступает очень много заявок, работает горячая линия», — рассказал Кремлев.

Кроме того, глава Федерации бокса назвал самое больше спортивное событие в 2020 году. Кремлев отметил, что значимым событием для ФБР является Кубок мира. Он выразил надежду, что мероприятие удастся провести осенью.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.