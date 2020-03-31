Депутат Госдумы рассказал о мерах против коронавируса в России

Санкт-Петербург, 31 марта. Госдума приняла целый комплекс мер по противодействию дальнейшему распространению коронавируса. Об этом во вторник рассказал депутат Евгений Марченко.

«Сегодня был принят комплекс очень важных мер в связи с ситуацией по коронавирусу. Это наделение правительства особыми полномочиями в плане введения режима ЧС и связанные с этим экономические меры», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Кроме того, была ужесточена административная и уголовная ответственность за несоблюдение условий карантина и за распространение фейков об эпидемии. Для юридических лиц штраф за информационные вбросы, разжигающие панику, уже превышает миллион рублей.

Марченко также объяснил, почему некоторые россияне нарушают карантин, подвергая себя и окружающих ненужному риску. По его словам, причина такого поведения, вероятнее всего, кроется в правовом нигилизме общества. Однако власти принимают жесткие меры, чтобы никто не нарушал карантин.

Парламентарий добавил, что Россия сейчас находится в более выигрышном положении, чем Европа, где эпидемия началась раньше. Москва может изучить реальный опыт европейских стран и оценить эффективность принимаемых ими мер.

По мнению Марченко, РФ выбрала золотую середину. Она не стала игнорировать проблему, как это на начальных этапах делала Великобритания, а постепенно вводит меры по сдерживанию коронавируса.

«Наша власть выбрала золотую середину и очень внимательно мониторит ситуацию. Но такие механизмы, как введение ЧС, должны быть у правительства», — подчеркнул депутат.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.



