Президент России поручил правительству усилить поддержку медиков

Успешные результаты в борьбе с распространением коронавируса в России являются заслугой врачей, которые буквально круглосуточно помогают гражданам в медицинских учреждениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

Действительно, сценарий развития эпидемии в России в корне отличается от картины происходящего в Европе и США: если за рубежом счет заболевших идет уже на десятки тысяч, то в нашей стране этот показатель только-только перевалил за две тысячи.

«То, что нам удалось не допустить сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран, в огромной степени заслуга наших специалистов-эпидемиологов», — подчеркнул президент на совещании с полномочными представителями главы государства в федеральных округах.

Осознавая всю важность системы здравоохранения в сложившихся обстоятельствах, Путин вновь поблагодарил врачей за их интенсивный и крайне напряженный труд. По его словам, сейчас как никогда необходимо сконцентрироваться на поддержке медицинских работников.

«Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно», — отметил глава государства.

Кроме того, президент напомнил о решении повысить выплаты всему персоналу больниц за работу в условиях коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения уже разработало правила начисления надбавок для врачей в период эпидемии.

Так, врачи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получат надбавку в размере 80–100% от зарплаты. Для среднего и младшего персонала предусмотрены надбавки в 40–50% и 20–30% соответственно. Всего на дополнительные выплаты медицинским работникам государство выделило порядка 12 миллиардов рублей из средств Резервного фонда.

«Постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер, другого медперсонала, работников служб скорой помощи, проводились строго в срок. Необходимые ресурсы для этого выделены», — сказал Путин.

На совещании президент затронул вопрос о равномерном распределении нагрузки на систему здравоохранения. Все субъекты РФ должны быть готовы принимать больных из других регионов, а также при необходимости отправлять своих врачей для помощи соседним территориям.

«Продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений», — добавил российский лидер.

На прошлой неделе Путин обратился к россиянам по поводу распространения коронавируса. Большая часть речи главы государства касалась новых мер поддержки населения. Эти инициативы уже легли в основу соответствующих поручений.