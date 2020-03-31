Онищенко отреагировал на информацию о коронавирусе у главврача больницы в Коммунарке

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отреагировал на информацию о заражении коронавирусом Дениса Проценко — главврача московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке, где проходят лечение больные COVID-19. По мнению Онищенко, история с Проценко — еще один знак, что наши врачи, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией, недостаточно защищены, и необходимо как можно скорее исправлять создавшуюся ситуацию.

«Ситуация очень серьезная, особенно если учесть, какой высокий процент медиков, заразившихся коронавирусом, в других странах, — отметил Онищенко, комментируя информацию о главвраче больницы в Коммунарке. — Да, сейчас у нас спешно строят новые клиники, людей посылают на специализацию, готовятся чуть ли не поставить всех под ружье, включая врачей-пенсионеров и студентов-медиков. Сегодня врач — это главный щит между болезнью и больными. Вот откуда все эти полушутливые обращения медиков с призывом к гражданам оставаться дома и не нарушать режима самоизоляции».

Но ситуация продолжает усложняться, а многие врачи недостаточно защищены от возможного заражения, предупреждает Онищенко.

«Посмотрите, как они буквально пашут, в той же Коммунарке, где недавно побывал президент, — напомнил парламентарий о визите главы РФ Владимира Путина в больницу №40. — Необходимо для всех этих врачей хотя бы гостиницы открыть недалеко от места работы, а то они каждый день приезжают домой, а ведь они — группа риска, учитывая уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков. Или хотя бы организовать для них транспорт, питание, максимально снабдить средствами защиты».

Даже если сами медики не ропщут, властям необходимо о них постоянно думать, говорит Онищенко.

«Сегодня наши врачи работают на износ, буквально на пределе возможностей. А постоянная усталость — не лучший спутник. Это может вольно или невольно привести к нарушениям правил безопасности, а значит — создать дополнительный риск заражения. Поэтому нам нужно не только воздавать должное их подвигу, но и делать все, чтобы обеспечить их всем необходимым, а не уповать, что пронесет. Пусть их ангел-хранитель даст и им, и нам пройти через это испытание. А средствам массовой информации, да и некоторым руководителям хочу посоветовать — прекратите шельмовать врачебное сообщество, делая из врачей изгоев в глазах общества», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее главврач больницы №40 Денис Проценко сам подтвердил, что у него выявлен коронавирус.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством, — написал он в Facebook. — Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую я себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — написал врач.

В России прирост заболевших за сутки составил 500 человек, восемь пациентов скончались. Общее число заболевших в РФ — 2337 человек, 17 из них скончались, 121 — выздоровел. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве. Власти принимают экстренные меры по недопущению распространения эпидемии.