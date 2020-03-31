Москва, 31 марта. Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в соответствии с законом, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, в соответствии с законом», — заявил Песков.

Согласно закону, государственные служащие обязаны подавать ежегодно декларации до 1 апреля. Ранее Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также подали декларации в срок.

Данные о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей публикуются на официальных сайтах госорганов и в СМИ. Соответствующий указ президента РФ был подписан в 2009 году. Кроме того, с 2013 года госслужащие обязаны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах.