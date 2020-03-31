Санкт-Петербург, 31 марта. В европейских аэропортах не уделяется достаточного внимания риску распространения коронавируса. Об этом заявил корреспондент Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, который недавно вернулся из Западной Европы.

Петрашевич принял участие в пресс-конференции на тему «Коронавирус сегодня», которая состоялась 31 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, санитарно-карантинный контроль в аэропортах Цюриха и Франкфурта заметно отличается от ситуации в «Шереметьево». Петрашевич подчеркнул, что в европейских аэропортах весьма расслаблено относятся к санитарно-карантинному контролю.

«Надо сказать, что ситуация в аэропорту Франкфурта была повсеместно такой. Очень расслабленное отношение к проблеме», — отметил корреспондент.

Он также добавил, что ситуация в московском «Шереметьево» в корне отличается от европейских аэропортов. В московском аэропорту действует усиленный санитарно-эпидемиологический контроль и принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения коронавируса.

«Следует начать с самого самолета. Еще в самолете всем пассажирам раздали анкеты, где было необходимо указать свои контакты для связи. Кроме того, всем раздали памятки о том, как себя вести и что делать после прилета. После получения багажа – здесь был организован карантинный пункт. Где собрали анкеты. У тех, кто жаловался на температуру и плохое самочувствие брали анализ на коронавирус. Там же проходила проверка летного состава — экипажа», — пояснил Петрашевич.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 787 тысяч человек. От коронавируса погибло более 37 тысяч человек. В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 120 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.