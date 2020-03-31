Губерниев назвал «липовым» золото нарушившей карантин Резцовой

Москва, 31 марта. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал нарушившую карантин трехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову.

Ранее бывшая спортсменка объявила, что не соблюдает режим самоизоляции и ездит в гости к родственникам. Она считает, что люди, отправляющиеся на шашлыки во время карантина, «никому не мешают». Губерниев назвал такую позицию «омерзительной».

В своем Telegram-канале он продолжил обсуждать поведение Резцовой и задался вопросом, разве выигранное золото дает спортсмену пожизненное право «нести всякую чушь».

«Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге!» — заявил комментатор.

Губерниев констатировал, что люди порой делают культ из «ничего не понимающих, абсолютных пустышек». Он заверил, что стадион имени Резцовой в Химках будет переименован.

В России, по последним данным, зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти в борьбе с заболеванием приняли решение приостановить пассажирское сообщение с другими государствами, ввести в субъектах ограничительные меры. Многие регионы уже перешли на режим самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 39 тысяч человек.