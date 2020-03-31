«Оксаночка все знала»: Солнцев высказался о причинах развода Джигана и Самойловой

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом, назвав десять лет семейной жизни, в которой родились четверо детей, «обманом с его стороны». Однако шоумен Рустам Солнцев утверждает, что женщина знала об изменах мужа еще пять лет назад.

«Она все врет. Она знала, что он ей изменяет миллион лет назад! — заявил Федеральному агентству новостей бывший участник «Дома-2», а ныне шоумен и телеведущий Рустам Солнцев. — Лет пять назад жрица любви, которая когда-то была мужчиной — Эрика Кишева — рассказала, что путается с Джиганом довольно давно. А у него тогда уже была какая-то куча детей от Самойловой. Эрика и про размер члена Джигана рассказала. Это все активно обсуждалось. И я к этому имею косвенное отношение, потому что мне позвонили из «Экспресс-газеты» и спросили номер Эрики. Я его дал, а потом все вылилось в большое скандальное интервью».

По словам Солнцева, то, что Джиган, мягко говоря, нехороший человек, известно давно. Организаторы концертов жаловались на его взбалмошное поведение и пристрастие к наркотикам.

«Оксаночка все это знала и терпела. Но я предлагаю этим двум идиотам гореть в костре собственного тщеславия. Если расходятся, так пусть уже разойдутся, или останутся вместе и будут счастливы. Но то, что они два идиота, нарожавшие детей, это уже состоявшийся факт! И всем, кто смотрел на них в Instagram и думал, что у них идеальные отношения, я хочу сказать — прекратите тратить на них свое время и внимание! Они этого не заслуживают! Если вы видите в соцсети счастливую семью, знайте — он бьет ее нещадным боем. Все!» — добавил Рустам Солнцев.

Напомним, на своей странице в Instagram Оксана Самойлова написала, что она просто жила и верила своему мужу, который, как выяснилось, обманывал ее.

«Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял, — поделилась со своими 10,9 млн подписчиков жена Джигана. — Он столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать, потому что мы были счастливы, понимаете? По-настоящему, мы не ссорились особо, я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети, и была прекрасная жизнь. И я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать».

Помимо измен поводом для развода стало странное поведение рэпера, которое он в последнее время активно демонстрирует в том же Instagram. Недавно, например, там появилась фотография, на которой голого Джигана, чьи руки скованы за спиной наручниками, куда-то сопровождают охранники.