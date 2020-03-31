Депутат Власов призвал ужесточить наказание за нарушение карантина

Санкт-Петербург, 31 марта. Наказание, которое сейчас действует в России за нарушение режима карантина, относительно мягкое. Возможно, его следовало бы ужесточить, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

При этом он обратил внимание, что ситуация с распространением COVID-19 на территории РФ, к счастью, развивается не так, как в Италии. В дальнейшем, по его словам, было бы хорошо, если Россия пошла по сценарию КНР: «Когда там был определенный пик, после которого эта страшная инфекция постепенно сходит на нет»

«Что касается ужесточения законодательства, то и я, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, много раз говорили, что даже то наказание, которое сегодня принято, является относительно мягким», — добавил политик.

Власов добавил, что человек, сбегающий из инфекционной больницы в Коммунарке, и начинает заражать других людей, не понимает масштаб ответственности, и то, к чему могут привести его действия. А ведь под угрозой оказываются его друзья и близкие, да и просто те, с кем он мог ехать в одном транспорте. Все эти люди в свою очередь могут заражать других. И некоторые могут это перенести в силу возраста и сильного иммунитета, но ведь под ударом оказываются и пожилые люди старше 65 лет, находящиеся в группе риска.

«Поэтому эти меры должны быть более жесткими, пусть и сейчас они относительно жесткие. Я надеюсь, что эта статья будет работать, и в самое ближайшее время», — добавил он.

По мнению депутата, в России часто принимаются правильные и хорошие законы, но потом они не работают.

«Поэтому первый случай применения этого закона необходимо максимально ретранслировать и показать, что вот те, кто не соблюдают и нарушают карантин, заражают других людей, должны понести соответствующее наказание, вплоть до лишения свободы до семи лет», — заключил Власов.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 2337 случаев заболевания коронавирусом.

121 пациент выздоровел. 17 заболевших умерли.