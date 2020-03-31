Роднина заявила о росте домашнего насилия во время самоизоляции

Пандемия COVID-19 продолжает вносить серьезные изменения в привычный уклад жизни людей по всему миру и вскрывать проблемы современного общества. В России Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение карантина — можно ли называть эту меру жесткой? В Китае после двух месяцев самоизоляции граждан резко выросло число разводов, а в России за последние две недели участились случаи сообщений о домашнем насилии. Что с этим делать? Как перенос первенств и Олимпиады повлияли на мировой «спортивный цикл»? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на онлайн пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Уголовка» для нарушителей карантина и изоляция регионов

Госдума 31 марта в третьем чтении поддержала законопроект, который вводит уголовную ответственность за нарушение карантина. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы. Депутат Госдумы Василий Власов не считает эту меру слишком суровой и выступает за ее ужесточение.

«Что касается ужесточения, я как член фракции ЛДПР и Владимир Вольфович Жириновский много раз говорили, что, по нашему мнению, то наказание, которое даже сейчас принято, относительно мягкое. <…> Меры должны быть жесткими. Они сегодня были приняты относительно жесткими. Я надеюсь, что эта статья будет работать и будет работать в ближайшее время. Потому что у нас существует в России такая ситуация, когда законы принимают правильные и хорошие, но потом они не работают», — заявил Василий Власов.

Первый случай правоприменения этой нормы нужно максимально освещать в СМИ, уверен депутат. Нужно показать обществу, что нарушители карантина, которые заражают людей, должны понести соответствующее наказание.

Пока на территории Россия ситуация с коронавирусом развивается не так, как в Европе, и это продолжает радовать. Василий Власов выразил надежду, что пандемия в стране будет развиваться по «китайскому сценарию», когда после определенного пика рост заболеваемости стал сходить на нет.

Депутат Госдумы Евгений Марченко на вопрос модераторов, нужно ли в России ограничить сообщение между регионами для предотвращения распространения инфекции, ответил, что необходимо следить за развитием событий и принимать решения, исходя из опыта других стран.

«Как я вижу, в мире превалируют две точки зрения. С одной стороны, жесткое принятие мер. Второе — «все должны переболеть, от этого никуда не деться» <…> Мы видим пример запоздалых мер в США, когда президент до этого выступал и говорил, что это все — «ерунда», а потом стали принимать экстренные меры. Пример Англии: игнорировали поначалу заразу, но сейчас включились и все силы кидают на ее нейтрализацию. Мое мнение — должна быть какая-то золотая середина, и Россия как раз эту золотую середину выбрала. У нас поэтапное, постепенное введение мер», — сказал Евгений Марченко.

Домашнее насилие в самоизоляции

Пандемия коронавируса неожиданно подняла тему домашнего насилия в разных странах мира, и Россия не исключение. Карантин уже спровоцировал рост разводов в Китае. Как сообщала газета Daily Mail, китайские чиновники полагают, что резкое увеличение числа прошений о разводе может быть вызвано тем, что «партнеры провели слишком много времени в карантине».

ООН уже обращала внимание на проблему: спецдокладчик организации по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявляла, что ограничительные меры, принятые во всем мире для борьбы с пандемией, повышают опасность домашнего насилия. Те же опасения появились и в России. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина подтвердила: самоизоляция и карантин даже для семей, где в отношениях между супругами проблем нет, могут стать серьезным испытанием.

«У нас есть статистика, которая связана с другими странами. Это Китай: после двух месяцев карантина — такое количество разводов… Это те достаточно тяжелые случаи насилия, которые происходили в других странах. У нас, по крайней мере, звонков и приходов в те помещения и здания, где можно где-то укрыться от домашнего насилия, стало в два с лишним раза больше. Быть дома, нам всегда кажется, — хорошо. Но, как выясняется, не все готовы к этому, и это огромное испытание для многих членов семьи. Даже когда это хорошая, нормальная, здоровая семья. А для тех семей, где есть проблемы — это тройное испытание. Люди оказываются в закрытом пространстве. Больше чем уверена, что мы должны после этих всех моментов делать выводы. Это лишний раз показывает, что проблема есть, и решать ее надо», — сказала Ирина Роднина во время пресс-конференции.

По ее словам, рост обращений по случаям домашнего насилия был зафиксирован в марте. А если точнее — за последние две с половиной недели, когда в России люди стали переходить на удаленку и самоизолироваться из-за угрозы COVID-19.

Олимпийский цикл может измениться

Перенос и отмена крупных спортивных первенств стали еще одной «жертвой» борьбы мира с коронавирусом. На год отложены даже Олимпийские игры, которые должны были состояться этим летом Токио. Теперь неясно: когда пройдет следующая Олимпиада после Токио-2020. Через три года после нее? Четыре? Пять лет?

Ирина Роднина отметила: ответ на этот вопрос предстоит искать Международному олимпийскому комитету.