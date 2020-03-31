Сябитова: Молодые пары оказались не готовы к карантину

Известная российская телеведущая Роза Сябитова призналась, что поддерживает решение властей о приостановке процесса заключения браков (а также их расторжения). Сваха отметила, что многие молодые пары оказались не готовы к карантину из-за эпидемии коронавируса.

Одна из трех «хозяек» выходящего на Первом канале популярного телешоу о поисках второй половины «Давай поженимся!» в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировала отсрочку в России до начала лета узаконивания семейных отношений.

«Это очень правильное действие в сложившейся ситуации, — сказала она. — Мы все должны проявить сознательность и ответственность в данном вопросе. Тем более, что бракосочетание — это все-таки какое-то скопление людей — родных, близких и так далее. Разве можно пропустить такое торжество? Соответственно, никакие доводы и убеждения не сработают».

Поэтому, по словам собеседницы ФАН, нужно было принимать кардинальные меры. Вышеупомянутую отсрочку Сябитова всячески поддерживает. И тут, как это часто бывает в России, как нельзя кстати подходит поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

«Вот это как раз тот самый случай, — сказала Сябитова. — Что я имею в виду? Для молодоженов это будет очень хорошей проверкой. Семья же — все время проверка. Сейчас в нашей стране большое количество разводов. И карантин — как раз то, к чему молодые люди (и не только они) не были готовы».

И вот невольно наступила ситуация, та самая возможность проверить, насколько молодые действительно подходят друг другу, считает едва ли не самая известная в стране сваха.

«Можно проверить характер человека, — отметила она. — Будет ли он тебя поддерживать, отнесется ли он с пониманием ко всей этой ситуации. Как это будет происходить? Будет ли он успокаивать, проявлять чувство заботы? Все станет видно!»

В общем, уверена Сябитова, самоизоляция является очень хорошей проверкой — стоит молодым заключать брак или вообще не стоит.

«Поэтому к окончанию карантина, а это будет обязательно, мы уже будем иметь достаточно сложившиеся пары, которым все нипочем и которые уже пройдут все сложности, — подчеркнула телеведущая. — И они обязательно дойдут до ЗАГСа и там официально зарегистрируются».

А вот у тех, кто не справится с этой проверкой отношений, будет возможность хорошо подумать над тем, кого выбираешь, да и вообще — готов ли ты на данный момент к браку, считает собеседница ФАН.

«Также я вижу плюсы для родителей, — сказала она в заключение. — Потенциальные свекрови, тещи и тести смогут получше узнать невесток и зятьев. Это тоже очень хорошо».

Во вторник Министерство юстиции РФ предложило из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановить до 1 июня регистрацию и расторжение браков. Затем последовало поручение на этот счет премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Роза Сябитова заявила о том, что жители России стали на фоне распространения коронавирусной инфекции активнее искать себе пару.

А вот известный российский адвокат Сергей Жорин признался, что с началом самоизоляции у наших соотечественников возросло количество обращений о желающих развестись.