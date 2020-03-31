Доктор Комаровский озвучил худший сценарий развития эпидемии коронавируса

Москва, 31 марта. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский озвучил худший сценарий развития эпидемии коронавируса, отвечая на вопросы зрителей на своем канале.

По его словам, худший сценарий в настоящее время можно воочию наблюдать в Италии и Испании. Неправильное реагирование на угрозу на начальных этапах привело к смерти тысяч людей. При этом пандемия в этих странах продолжает набирать обороты, а медицина не может справиться с вирусом.

В перспективе наихудший вариант — это повторение эпидемии из-за мутации вируса, который вновь станет неуязвимым для человеческого иммунитета. Все это нанесет еще больше ущерба экономике, которая и так пострадала от эпидемии.

«Все чувствительные, к сожалению, будут вынуждены погибнуть в первые год-два. Потом человечество научится с этим жить, и этот вопрос вообще не будет актуальным», — отметил врач.

Тем не менее доктор Комаровский полагает, что карантинные меры и разработка вакцины помогут сдержать вирус.

Напомним, что ранее власти Москвы, Подмосковья, Калининградской, Липецкой областей и ряда других регионов объявили о введении режима самоизоляции. Это значит, что местным жителям разрешается покидать дома только для того, чтобы сходить в магазин, в аптеку, вынести мусор или погулять с собакой.

На сегодняшний день наиболее сложная ситуация сложилась в США, Италии, Испании, Германии, Франции и Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Врачи советуют по возможности не выходить на улицу и почаще мыть руки с мылом.