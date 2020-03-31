Стало известно о состоянии Федермессер после контакта с подхватившим коронавирус Проценко

Учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер перешла на режим самоизоляции в связи с информацией о заражении коронавирусом главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым она контактировала.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказала пресс-секретарь Нюты Федермессер.

«Нюта уже ушла на карантин, в том числе в связи с тем, что она контактировала с Денисом Николаевичем [Проценко], как и рекомендуют: если вы контактировали с человеком с коронавирусом — нужно уйти на карантин. Нюта так и сделала, когда у Дениса Николаевича подтвердился анализ. Но сама она чувствует себя хорошо, и нам не о чем беспокоиться», — рассказала представитель главы хосписного движения в России.

О том, что у Дениса Проценко, главврача московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке, где проходят лечение больные с коронавирусом, подтвердился COVID-19, стало известно 31 марта. Как сообщил сам Проценко, он самоизолировался в своем кабинете, но продолжает работать.

За последние сутки в России зарегистрировали 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь заболевших скончались. Общее число заболевших в РФ — 2337, заболевание зафиксировано в 73 регионах. Всего скончались 17 человек, 121 заболевший выздоровел. Больше всего заболевших фиксируется в Москве.