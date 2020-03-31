Мишустин уволил ряд глав департаментов правительства

Москва, 31 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемых должностей ряд глав департаментов правительства. Распоряжения размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава кабмина отправил в отставку директора департамента культуры Петра Скороспелова, а также руководителя департамента проектной деятельности Дмитрия Некрасова.

«Освободить Салугину-Сороковую Екатерину Андреевну от должности директора департамента регуляторной политики правительства РФ», — говорится в одном из документов.

Ранее Мишустин уволил руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, а затем назначил Андрея Липова на пост главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.