Самойлова решилась на развод с Джиганом

Москва, 31 марта. Модель Оксана Самойлова заявила о разводе с рэпером Джиганом после десяти лет брака. Об этом она сообщила в Instagram.

«Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора, я подаю на развод», — написала Самойлова.

Модель назвала все десять лет брака «обманом». Самойлова заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Второй причиной развода модель назвала публикации в Instagram рэпера: на кадрах исполнитель тушил об лоб сигарету, играл с дочерьми ножом и устраивал вечеринки во время карантина.

«Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад», — добавила она.

Разлад в семье Джигана и Самойловой произошел после рождения долгожданного сына. Музыкант ушел в загул, впоследствии угодил в наркологическую клинику, где пробыл неделю.

Недавно Джиган разместил в Instagram снимок, который вызывает много вопросов. Руки рэпера скованы наручниками, его сопровождают охранники, а сам музыкант — без одежды. Кроме того, Джиган устроил скандальную вечеринку в своем подмосковном доме. В США артист поссорился с супругой, вернувшись из-за океана, рэпер должен был самоизолироваться на две недели согласно предписаниям ВОЗ и Роспотребнадзора. Однако артист пренебрег рекомендациями и пригласил в гости своих друзей, среди которых была также бразильская певица Габриэлла Да Силва, очень похожая на Самойлову.