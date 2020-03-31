Центр трудовой медиации открылся в Тамбове

Тамбов, 31 марта. Современный центр трудовой медиации появился в Тамбове при поддержке Фонда президентских грантов.

Сотрудники центра помогают урегулировать споры между работниками и работодателями, не доводя конфликт до суда. С начала 2020 года было заключено пять медиативных соглашений.

В связи с эпидемией по коронавирусу работу центра пришлось приостановить, но обращения все еще поступают.

«После установления более благоприятной эпидемиологической ситуации мы рассчитываем на заключение новых соглашений, — рассказал представитель Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Преимущество медиации заключается в том, что юристы находят такое решение ситуации, которое устраивает обе стороны. Это особенно важно, когда речь идет о репутационных рисках компании.

Услуги центра оказались очень востребованы среди владельцев малого и среднего бизнеса. Все консультации проводят бесплатно.