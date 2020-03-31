Сирия, 31 марта. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации девяти членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира». ДТП на трассе Хомс — Пальмира унесло жизни двух человек. Турецкие военные провели 11-е патрулирование шоссе М-4 в одностороннем порядке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: заявили о поимке бежавших из тюрьмы террористов ИГ1 в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо; провели 11-е патрулирование участка трассы М-4 в одностороннем порядке; сообщили о нейтрализации девяти курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Провинция Алеппо

Союзники Турции продолжают вести огонь на северо-востоке Алеппо. По информации Twitter-канала (huseyinbozan), под ударом оказались военные объекты Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от Манбиджа. О последствиях обстрела пока ничего неизвестно. Напомним, в первой половине дня действия протурецких боевиков в этом районе привели к гибели девочки и ранению ее отца. Инцидент произошел в деревне Араб-Хасан.

Провинция Хомс

Произошло ДТП на магистрали Хомс — Пальмира. Участниками аварии стали автомобиль такси и бензовоз. В результате столкновения два человека погибли, еще четверо пострадали. Фото с места событий были опубликованы на странице военного источника в сети Telegram (NovostiDamask). Машины скорой помощи доставили пострадавших в больницу. О причинах произошедшего не сообщается.

Провинция Идлиб

В провинции прошло очередное одностороннее патрулирование трассы М-4 вооруженными силами Турции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что турецкие военные обследовали участок шоссе между населенными пунктами Турунба и Мсебин. Отмечается, что этот турецкий патруль стал 11-м за последние 13 дней.

Напомним, по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта, мониторинг в Идлибской зоне деэскалации должен осуществляться объединенными силами армии Турции и военной полиции РФ. Однако ввиду провокаций со стороны террористов совместное патрулирование проводилось лишь дважды, и в сокращенном порядке. Ранее Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности на магистрали, тем не менее никакой информации о подвижках на данном направлении пока не поступало.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщает о предотвращении проникновения курдских боевиков в зону операции «Источник мира». По данным оборонного ведомства, турецкими военнослужащими были нейтрализованы девять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), которые попытались пробраться на контролируемые ВС Турции и их союзниками территории. Напомним, в рамках соглашения о взаимопонимании Турции и РФ в приграничных районах на севере САР была сформирована зона безопасности, откуда были выведены радикальные бандгруппы курдов. Тем не менее некоторые из курдских боевиков до сих пор отказываются примириться с подобным исходом событий и продолжают осуществлять вылазки в буферной зоне.

Провинция Хасака

Поступают неподтвержденные сведения о том, что террористы «Исламского государства»1, сбежавшие из тюрьмы «Ас-Сина» в Хасаке, были пойманы. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (RasdSham) со ссылкой на курдские СМИ. Напомним, побег боевиков, в том числе нескольких бывших высокопоставленных главарей террористической группировки, произошел накануне. В первой половине дня также стало известно о бунтах внутри исправительной колонии, участники которых потребовали улучшения условий содержания и пересмотра дел.

1 Организация запрещена на территории РФ.