Заразившийся коронавирусом врач Проценко надеется на свой иммунитет

Москва, 31 марта. Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Да, у меня положительный тест на CoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — отметил Проценко.

Главврач полагает, что за последний месяц у него выработался иммунитет, который поможет справиться с заразой, пишет «Газета.ру».

Отметим, что больница в Коммунарке принимает пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, или людей с подозрением на коронавирус. Несколько пациентов сбегали из медицинского учреждения, о чем мэр Москвы Сергей Собянин впоследствии докладывал президенту РФ Владимиру Путину. При этом градоначальник охарактеризовал безответственных граждан как «особо одаренных».

Ранее власти Москвы, Подмосковья, Калининградской, Липецкой областей и ряда других регионов объявили о введении режима самоизоляции. Это значит, что местным жителям разрешается покидать дома только для того, чтобы сходить в магазин, в аптеку, вынести мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.