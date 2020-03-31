Жириновский назвал коронавирус «войной внутри человечества»

Москва, 31 марта. Особенность коронавируса нового типа состоит в том, что у него нет истории, поэтому так сложно найти лекарство от этой инфекции. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У него нет родословной. Холера — понятно, холерная палочка. Чума — понятно. Испанка. А этот пришел — ничего нет», — заявил политик.

Именно поэтому Жириновский усомнился в искусственном происхождении COVID-19.

«Сперва хотели, чтобы это было этническое лекарство <…>. Не получилось. Потом решили объявить, что это против пожилых. Не получается — заболевают все возрасты. <…>. Ученые прокололись, и коронавирус пошел по всем возрастам, по всем национальностям, по всем регионам», — констатировал лидер ЛДПР.

Политик не исключил, что вирус может мутировать к тому моменту, когда ученым удастся обнаружить вакцину. Тогда им придется начинать работу заново. Коронавирус Жириновский назвал «войной внутри человечества».

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 39 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.