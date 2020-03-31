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Жириновский назвал коронавирус «войной внутри человечества»

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Жириновский назвал коронавирус «войной внутри человечества»

Москва, 31 марта. Особенность коронавируса нового типа состоит в том, что у него нет истории, поэтому так сложно найти лекарство от этой инфекции. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У него нет родословной. Холера — понятно, холерная палочка. Чума — понятно. Испанка. А этот пришел — ничего нет», — заявил политик.

Именно поэтому Жириновский усомнился в искусственном происхождении COVID-19.

«Сперва хотели, чтобы это было этническое лекарство <…>. Не получилось. Потом решили объявить, что это против пожилых. Не получается — заболевают все возрасты. <…>. Ученые прокололись, и коронавирус пошел по всем возрастам, по всем национальностям, по всем регионам», — констатировал лидер ЛДПР.

Политик не исключил, что вирус может мутировать к тому моменту, когда ученым удастся обнаружить вакцину. Тогда им придется начинать работу заново. Коронавирус Жириновский назвал «войной внутри человечества».

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 39 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

Жириновский назвал коронавирус «войной внутри человечества»

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Источник: Звезда
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