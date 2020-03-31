Режим полной самоизоляции введен в Иркутской и Брянской областях

Москва, 31 марта. Власти Иркутской и Брянской областей приняли решение о введении тотальной самоизоляции.

Правительство Брянской области обязало жителей региона не покидать свои дома, за исключением особых случаев. Кроме того, жителям области рекомендуется и выдерживать социальную дистанцию 1,5 метра.

«Режим самоизоляции введен на территории всей Брянской области. Соответствующие изменения в постановление правительства Брянской области внесены 31 марта», — сообщает правительство региона.

Аналогичные меры вводятся на территории Иркутской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима самоизоляции в регионе.

«С 20.00 сегодняшнего дня до 5 апреля 2020 года включительно Иркутская область переходит на режим самоизоляции», — говорится в указе.

Жителям не разрешается покидали место проживания без экстренной необходимости. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек. На территории РФ зафиксировано 2337 случаев заражения. Более 120 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.